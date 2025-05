Festival do Hambúrguer é oficializado por Lei no Estado

Juntando o amor do sul-mato-grossense por carne e o estímulo da economia local, o Festival de Hambúrguer anual foi instituído oficialmente no Calendário do Estado por meio da Lei nº 6.411, de 22 de maio de 2025.

A data será comemorada sempre na última semana de maio. “O evento tem por objetivo fomentar o setor gastronômico, estimular a economia local, incentivar a valorização da cultura gastronômica regional e atrair turistas e visitantes ao Estado".



O festival inova a cada ano trazendo carnes como de avestruz e os melhores cortes. Neste ano Campo Grande sedia a 3ª edição do Festival de 29 de maio a 1º de junho, na Cidade do Natal. A edição extra marca a comemoração de duas datas: o Dia Internacional do Hambúrguer (28 de maio) e o Dia Internacional da Batata Frita (30 de maio). A entrada é gratuita.

O Poder Executivo poderá promover o evento que será dedicado ao desenvolvimento de ações voltadas à promoção, à divulgação e à comercialização do hambúrguer.

