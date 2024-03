'Festival do Peixe' na Feira Central comeÃ§a nesta quarta-feira

A Feira Central inicia nesta quarta-feira (27), a partir das 18h, sua programação do 15º Festival do Peixe que vai até dia 31 de março em Campo Grande.

Além de incentivar pesca e oferecer pratos à base de peixe à população Campo-grandense e turistas, evento conta com atrações musicais, workshops e ainda vai ser palco de torneio de arremesso de iscas e de espaço de disparos com arco e flecha

O cantor Santhiago e convidades abrem as atrações. Já na quinta-feira (28), será o primeiro dia de seletivas do 1º Festival de Música Cristã, que vai ocorrer simultaneamente.

Mais de 100 cantores e músicos locais se inscreveram para participar do concurso. Os prêmios para os quatro primeiros colocados somam R$ 14 mil.

Ainda no dia 28 terá show com cantor PG, ex-vocalista da banda de rock gospel Oficina G3, um sucesso dos anos 90.

Já no sábado (30), a feira abrirá para almoço a partir das 11h e com seletiva do Festival de Música. À noite, haverá o espetáculo “A Paixão de Cristo”, liderado por membros da Arquidiocese de Campo Grande.

No domingo de Páscoa (31), acontecerá a final do 1º Festival de Música Cristã de MS.



A feira abre ao público às 16h, enquanto as exposições e as apresentações relativas ao 15º Festival do Peixe e à 4ª Feira Cristã começam às 18h até às 22h.

