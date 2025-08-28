Festival Internacional da Carne entra para o Calendário Oficial do Estado

O governador Eduardo Riedel sancionou nesta quinta-feira (28), a Lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Festival Internacional da Carne. O Projeto de Lei se originou pelo deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

O evento, promovido pela Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul (Acrissul) em conjunto com outras instituições e apoiadores, será realizado anualmente no mês de setembro, e tem como objetivo divulgar e fomentar negócios, tecnologias e produtos derivados da pecuária sul-mato-grossense.

