Festival Internacional da Carne entra para o Calendário Oficial do Estado

O evento é promovido anualmente pela Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul

28 agosto 2025 - 12h51
Foto: Vaca AzulFoto: Vaca Azul  

O governador Eduardo Riedel sancionou nesta quinta-feira (28), a Lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Festival Internacional da Carne. O Projeto de Lei se originou pelo deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

O evento, promovido pela Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul (Acrissul) em conjunto com outras instituições e apoiadores, será realizado anualmente no mês de setembro, e tem como objetivo divulgar e fomentar negócios, tecnologias e produtos derivados da pecuária sul-mato-grossense.

