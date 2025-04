Festival Internacional da Carne "é um projeto de Governo", pontua Carlos de Assis em lançamento

Com direito a música ao vivo e churrasco para os convidados, o lançamento oficial da 3ª edição do Festival Internacional da Carne aconteceu neste sábado (12), reunindo todos os setores produtivos durante a Expogrande 2025, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Neste ano, o evento deve reunir mais de 30 mil pessoas e o diferencial serão as carnes de avestruz e cordeiro, conforme estimativa da organização do evento. Márcia Marinho, produtora do festival destacou oportunidade para alavancar Mato Grosso do Sul como um dos grandes criadores e exportadores do país. “Estaremos fomentando a carne de MS que é a melhor do Brasil e a cada ano vem crescendo mais, fortalecido com todos os produtores, não só de bovinos, mas de todas as cadeias produtivas que trabalham para que o festival cresça e coloque o estado como destaque na produção”.

O evento de lançamento reuniu autoridades, imprensa, produtores e os assadores que já deram amostras do que vem por aí com a realização da Copa Internacional de Assadores - Meat Master durante o Festival.

Carlos Alberto de Assis

Como representante do Governo do Estado, o diretor-presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de MS (Agems), Carlos Alberto de Assis lembrou que a Exposição que acontece até amanhã (13), na Acrissul, sempre foi referência para o campo-grandense, e com o festival não será diferente. "Todos os dias a gente vê aqui a grandeza desse evento, pela primeira vez eu vi um primeiro dia de exposição lotado de gente. O Festival Internacional da Carne é um projeto de Governo também. Quando a gente fala em carne pensamos sempre na carne bovina, mas aqui temos o exemplo da carne do avestruz, do porco, do jacaré, do cordeiro, todas as carnes que o Mato Grosso do Sul produz são fonte de renda da nossa exportação".





O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, destacou o projeto que vai ao encontro do status do Mato Grosso do Sul como referência mundial em qualidade da carne, que é exportada para 180 países. “É uma carne de maciez, fruto do trabalho dos criadores do nosso estado que investem em genética, investem em tecnologia, em inseminação. Todo esse trabalho, feito aqui no comecinho para a genética, vai produzir lá na ponta uma carne de qualidade para o nosso consumidor, não só do Mato Grosso do Sul, não só do Brasil, mas do consumidor do mundo. Então é esse trabalho, é essa carne que nós vamos mostrar durante o Festival Internacional da Carne", apontou.

Serviço

Data do Festival: 19 a 21 de setembro de 2025

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho, Campo Grande/MS

Produtores, assadores, chefs e empresários interessados em participar da edição 2025 devem entrar em contato pelo telefone (67) 99640-1249.





