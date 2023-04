Club Design MS movimenta economia local e ações sociais na Capital

Promovendo o mercado local desde sua criação, através da criatividade dos profissionais de arquitetura e design de interiores, o Club Design mobiliza a economia principalmente gerando empregos localmente.

“A cada projeto que os profissionais desenvolvem, gera-se cerca de 40 empregos diretos, que mobiliza o entorno, já que essa mão de obra é local. Isto estimula outros negócios que se beneficiam diretamente, como cafés, padarias, restaurantes, farmácias, entre outros” afirma Adilson Puertes presidente da associação de empresários que trouxe o Club Design para o Mato Grosso do Sul, e agora organiza o Festival de Design.

Com atuação sustentável, o Club Design também destina doações para ações sociais, o que lhe rendeu notoriedade e reconhecimento internacional, recebendo dois grandes prêmios, em 2018 o IF Design (considerado o “Oscar" do design na categoria Social Impact Prize, e, em 2020, o primeiro lugar no 7º Prêmio objeto brasileiro, na categoria Sócio ambiental.

Campo Grande Design Festival

O Club já realizou na Capital dois festivais para obter apoio de instituições locais que fomentam o mercado e a cultura local para atrair a atenção de toda a sociedade para as áreas criativas de arquitetura, design de interiores, design de produtos, paisagismo, arte e artesanato, tendências e outras áreas que contribuem para a o habitar e morar.

O evento foi realizado com o apoio do Governo de Estado, da Prefeitura através da Secretaria de Cultura e Turismo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul (Senac MS) e com o patrocínio da Quotus Investimentos, do Sebrae MS e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul (Senai MS).

No último evento, realizado em 2022, foi lançada a 2ª edição do anuário: O melhor da arquitetura e do design do Mato Grosso do Sul, um livro de mais de 128 páginas, com capa dura e encadernação especial. Conta com a participação dos 24 escritórios mais atuantes da cidade junto ao Club Design.

