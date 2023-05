Fez a 'fezinha'? Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado

Da redação, com Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (29), prêmio estimado de R$ 60 milhões do concurso 2.587. Na quarta-feira (26), ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.

O sorteio deste sábado será realizado às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

