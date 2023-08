Fiação solta vira problema e pode gerar multa para empresas; saiba o que fazer

Um problema que tem se tornado crônico em Campo Grande são os cabos de telefonia e internet baixos, em ruas e calçadas da Capital. Além disso, acidentes como o de terça-feira (15), no bairro Vilas Boas, acabam sendo causados pela falta de manutenção destas fiações.

Na manhã de terça, um jovem motociclista, de 28 anos, ficou ferido ao ter cabos ‘enrolados’ em seu pescoço enquanto trafegava pela Rua Nicomédes Vieira de Rezende. Ele acabou indo parar na Santa Casa, com um corte na panturrilha, ao acabar caindo por conta do 'enrosco'. A Polícia Civil agora procura a empresa responsável pela fiação.

Mas apesar disso, você, leitor, sabe para quem ligar quando encontrar fiação baixa em ruas e calçadas? Por conta do grande fluxo de empresas usando os postes da concessionária de energia, os cabos acabam virando ‘um bolo’ só, não sendo possível identificar as empresas encarregadas por cada fio.

Em 2019, foi aprovada em Campo Grande a Lei Complementar n° 348, que prevê multa de R$ 500 para as empresas que não resolverem os problemas após serem notificadas.

O JD1 procurou técnicos em instalação de provedores de internet e telefonia, com medo de se identificarem, eles apenas disseram que é preciso entrar em contato com as empresas para pedir o reparo, uma vez que a maioria da fiação nem é mais usada e precisa ser retirada dos postes.

“Vamos fazendo as trocas e os fios vão ficando mortos – sem utilidade. Por conta da correria, não é possível fazer a retirada. Tem que ligar na empresa ou na operadora para pedir a correção do problema”, comentou o técnico.

À reportagem, a Energisa comentou por meio de nota que apenas hospeda o cabeamento, não ficando responsável pela manutenção ou retirada. No entanto, é possivel acionar a concecionária para poder fazer a verificação dos fios, para que as empresas sejam notificadas e desta forma o problema venha a ser solucionado. Veja na íntegra:

"As empresas de telefonia e internet possuem compartilhamento de infraestrutura no poste. Em caso de irregularidade, a concessionária se responsabiliza por notificar a empresa para providenciar a regularização e o reordenamento dos cabos.

Quem se deparar com cabos rompidos ou baixos deve evitar tocá-los por questões de segurança."

