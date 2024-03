Com uso de etanol, Fiems deve reduzir atÃ© 35,44% da emissÃ£o de carbono

Com foco nas ações de transição energética, o Sistema Fiems vai adotar o uso de etanol na frota de veículos flex para reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

A substituição do combustível representa uma redução de 207 toneladas de carbono emitido na atmosfera por ano, que equivale a 35,44% considerando o consumo de 2023, além de fortalecer a indústria local, conforme levantamento da Coordenadoria de Patrimônio e Logística (CPL) da Federação das Indústrias e do Senai Empresa.

No ano passado, foram consumidos 308.940,99 litros em combustíveis nas ações de logística da instituição composta de 183 veículos do Senai, Sesi, IEL e Fiems, o que representa 587,22 toneladas de carbono emitidos na atmosfera. Do total da frota, 120 veículos são flex e, portanto, passam a ser abastecidos com combustível limpo.

De acordo com o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, a medida faz parte de uma série de ações do Sistema Indústria em relação a sustentabilidade e partiu de determinação do presidente da Fiems, Sérgio Longen. “A transição considera pontos bem importantes, afinal, parte deste etanol é produzido no Estado, gerando emprego e fortalecendo a indústria”.

Presidente do Conselho da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul), Amaury Pekelman, afirma que a iniciativa demonstra compromisso e valorização dos produtos locais, a exemplo do etanol, biocombustível limpo e renovável produzido a partir da cana e do milho em Mato Grosso do Sul.

“Com essa iniciativa, a Federação dá o exemplo ao escolher o etanol para abastecimento da sua frota flex, o combustível mais limpo do mundo produzido também aqui no Estado. Ou seja, além de ser mais econômico e contribuir para a preservação do meio ambiente, gera emprego e desenvolvimento local, sendo um importante agente de sustentabilidade e de descarbonização na substituição dos combustíveis fósseis. Parabéns por mais essa ação”, afirmou.

Engenheiro mecânico e coordenador de logística da Fiems, Saulo Siqueira, explica que o convênio para abastecimento da frota é firmado com os postos Taurus cujo etanol fornecido é 100% produzido no Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também