Fiems assina acordo com comércio de Xangai em missão empresarial

Cumprindo uma programação extensa, a Fiems, por meio do CIN (Centro Internacional de Negócios), levou para a missão empresarial na China mais de 30 empresários, além de diretores do Sistema Indústria. A delegação passou por várias cidades da China e retorna para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (19).

O principal compromisso do grupo foi a assinatura do protocolo de intenções entre a Fiems e a Federação das Indústrias e do Comércio do Xangai. O documento celebra uma série de intenções, como a promoção de missões empresariais, a troca de informações econômicas e representou um marco para as relações internacionais da federação do estado.

O vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, ressaltou a importância da assinatura para a abertura de novas oportunidades e convidou as autoridades chinesas para conhecerem o Sistema Indústria. “Nós viemos para conhecer o potencial desse país e levar daqui os bons negócios para Mato Grosso do Sul, que cresce a passos largos, recebe hoje o maior investimento industrial do brasil, então é muito sinérgico com os negócios chineses. Estamos aqui prontos para fazer bons negócios”, finalizou.

O grupo também se reuniu com o cônsul-geral do Brasil em Xangai, embaixador Augusto Pestana, que falou sobre as oportunidades de negócios na China e como é importante o avanço da internacionalização das empresas.

A comitiva visitou a Canton Fair, também conhecida como Feira de Importação e Exportação de Cantão, é um dos eventos comerciais mais importantes e abrangentes do mundo e ocorre duas vezes ao ano. Para os empresários, a participação é de extrema importância, pois oferece inúmeras oportunidades de negócios e benefícios significativos para suas operações comerciais.

O evento abrange praticamente todos os setores da indústria, desde eletrônicos, têxteis e vestuário até produtos químicos, maquinaria e utensílios domésticos. Com mais de 25 mil expositores, a Canton Fair ofereceu uma ampla gama de opções para os empresários encontrarem fornecedores e produtos de qualidade. Foram mais de 50 encontros para estabelecer contatos e parcerias comerciais do estado com empresas chinesas.

O empresário, Pedro Burille, disse que foi uma oportunidade de se reinventar. “A ida à feira nos inspirou a ter novas ideias, deu pra conhecer vários novos produtos e fazer novos contatos com fornecedores tanto de matéria-prima, como de maquinário. Isso é muito bom, porque a gente volta com novas ideias para Mato Grosso do Sul”, admitiu.

O grupo também conheceu um dos maiores portos de contêineres do mundo, o porto de Xangai, que vai ser fundamental para a viabilidade da Rota Bioceânica.

Outro ponto visitado foi um distrito industrial que faz a produção de hidrogênio. É uma iniciativa do governo chinês para atrair empresas do mundo todo que estão focadas na produção desse combustível, que é totalmente renovável e verde. Os diretores conheceram as tecnologias que estão sendo envolvidas nesse processo e que poderão ser repassadas para o ISI Biomassa, em Três Lagoas, que também desenvolve estudos nessa área.

