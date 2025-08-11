Menu
Fiems conquista Selo Prata do GHG Protocol por transparência na descarbonização

A entidade se destacou entre 1,3 mil inventários de emissão de gases publicados por empresas do Brasil

11 agosto 2025 - 12h22Sarah Chaves
Centro de Sustentabilidade da FiemsCentro de Sustentabilidade da Fiems   (Assessoria)

A Federação das Indústrias, Fiems, recebeu o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG). A certificação é concedida pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e diversas organizações globais, como o World Business Council for Sustainable Development (WBSCD).

Esse é o segundo ano consecutivo que a entidade conquista o reconhecimento por ações de proteção ao meio ambiente a partir das iniciativas pela redução da emissão de gases de efeito estufa demonstradas na publicação do inventário completo de suas emissões de gases do efeito estufa (GEE), abrangendo todas as fontes de Escopo 1 e Escopo 2.

“Essa certificação representa mais uma conquista da Fiems, exatamente no sentido de buscar boas práticas e melhores metodologias existentes no mercado nacional e internacional, para que a gente possa replicar isso nas indústrias de Mato Grosso do Sul. O nosso próximo passo é buscar o selo ouro, com o objetivo muito claro que é o processo de descarbonização e as metas de carbono zero para 2030. Um compromisso do setor industrial com o estado”, afirmou o diretor de sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casale.

De acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas, 1,3 mil inventários de emissões referentes a 2024 (divulgados em 2025) foram registrados nesta edição. O que foi considerado um número recorde, contra os 986 documentos do ano anterior. O Programa Brasileiro GHG Protocol busca incentivar as empresas a contabilizar e divulgar suas emissões de gases de efeito estufa de maneira transparente e precisa

A conquista do selo garante a publicação dos dados no Registro Público de Emissões, permitindo à sociedade acompanhar o desempenho ambiental das organizações de forma transparente.


A plataforma também destacou que o número de empresas brasileiras que adotaram a metodologia aumentou. Neste ano, 674 organizações divulgaram seus inventários, comparado a 568 em 2024. 

