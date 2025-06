Fiems destaca papel da indústria na descarbonização em fórum de Mudanças Climáticas

O 3º Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, realizado no Centro de Convenções de Bonito na terça-feira (10), discutiu demandas e soluções visando a mitigação, adaptação e transição para uma realidade de mudança do clima e para uma economia de redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa (GEE).

Na avaliação do diretor de sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casale, o evento mostrou o avanço dos projetos rumo ao carbono zero em 2030. “A Fiems cumpre um papel estratégico no sentido de envolver micro, pequenos e médios empresários da indústria nessa discussão da descarbonização. O trabalho abrange mais de 95% das indústrias do Estado e faz com que a gente tenha de buscá-las, para que esses empresários possam compreender a importância da discussão e entrar no programa de carbono zero para 2030”, afirmou.

No 3º Fórum Estadual de Mudanças Climáticas foram entregues as notas técnicas elaboradas pelas três Câmaras Técnicas instituídas na primeira edição do evento.

Entre as ações práticas sugeridas estão a formulação da Política Estadual de Saúde Única, reunindo todos os dados relativos à sanidade da população; também uma Política Estadual de Urbanização que fomente, regulamente e monitore as áreas verdes urbanas; e a criação de um Observatório Digital de Mitigações Climáticas para reunir todas as informações pertinentes ao tema.

Del Casale ainda reforçou que as ações de descarbonização da indústria já estão acontecendo. “A nossa ideia, por determinação do presidente Sérgio Longen, é que avancemos cada vez mais em busca de todas as indústrias. As metas estão claras, e o trabalho feito vai exatamente nesse rumo”, completou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou que a Fiems tem sido uma grande parceira no processo das políticas públicas ambientais do estado.

“A Federação está fazendo um trabalho muito forte com as pequenas indústrias de Mato Grosso do Sul, também fazendo os seus inventários de carbono, aliando à política pública. Além disso, a Fiems também tem estimulado a geração de crédito de carbono no Pantanal. A indústria tem clareza hoje da sua pauta de sustentabilidade e da sua grande contribuição ao projeto de descarbonização do Estado”, disse.

