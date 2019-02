FIEMS diz que serviços investigados foram licitados

A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) informou nesta terça-feira (19), que a equipe da Polícia Federal esteve na Casa da Indústria em busca de informações sobre projetos executados entre 2010 e 2013.

Em nota, a Federação reforça que os serviços foram feitos por meio de licitação, modalidade concorrência “com as respectivas prestações de contas, aprovadas pelos órgãos de controle”.

A sede da Fiems foi um dos alvos de buscas da "Operação Fantoche". Os agentes ficaram cerca de três horas dentro do prédio e saíram com documentos. Os agentes também estiveram no edifício Manoel de Barros, em frente ao Shopping Campo Grande. Não há informações do que foi apreendido no prédio.

Operação Fantoche

Deflagrada nesta manhã sob o comando da Superintendência da PF, em Pernambuco, agentes cumpriram 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Entre os presos está o presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Robson Andrade.

Segundo as investigações, “um grupo de empresas, sob o controle de um mesmo núcleo familiar, atuou de forma contínua, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado “Sistema S”. Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões decorrentes desses contratos.

Veja a nota da Fiems na ítegra:

