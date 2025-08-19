Menu
FIEMS e SAD firmam parceria para impulsionar agenda de sustentabilidade

O objetivo é fomentar a sinergia entre os servidores públicos

19 agosto 2025 - 13h51Sarah Chaves
Secretário Frederico Felini, Robson Del Casale, e vice-governador BarbosinhaSecretário Frederico Felini, Robson Del Casale, e vice-governador Barbosinha   (Divulgação)

A Fiems e a Secretaria de Estado de Administração (SAD) firmaram um acordo para promover ações conjuntas focadas na implementação de práticas de ESG (ambientais, sociais e de governança) e sustentabilidade na gestão pública do Governo do Estado. O termo de cooperação técnica foi assinado nesta terça-feira (19), durante a abertura do 1º Seminário de Sustentabilidade MS Multiplica.

O evento, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, contou com palestras e a apresentação de casos de sucesso em sustentabilidade no setor público. O principal objetivo é fomentar a sinergia entre os servidores públicos para adotar práticas sustentáveis em suas atividades diárias.

Robson Del Casale, diretor de sustentabilidade da Fiems, ressaltou a importância da colaboração entre a iniciativa privada e o setor público na implementação de uma agenda de sustentabilidade. "Esta parceria é fundamental, pois nos permite disseminar os pilares de ESG no setor público. O projeto piloto, em colaboração com a Secretaria de Administração, vai aplicar uma metodologia internacional, com o objetivo de trazer mais eficiência, transparência e qualidade nos gastos públicos. Temos certeza de que essa ação será ampliada para outras secretarias", afirmou Del Casale.

Como parte da colaboração, a Secretaria de Administração passou por uma avaliação diagnóstica do Programa ESGOV Fiems, que visa identificar as práticas e informações relacionadas à sustentabilidade já implementadas pelo órgão.

Durante o evento, o vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, e o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, receberam um certificado de avaliação de maturidade em práticas ESG na Gestão Pública, como reconhecimento pelo avanço das iniciativas.

Del Casale destacou ainda que, por meio do Programa ESGOV, a Fiems tem a oportunidade de expandir a iniciativa para diferentes órgãos públicos, incluindo câmaras municipais, autarquias, prefeituras e tribunais, permitindo que o setor privado contribua efetivamente para o aprimoramento da gestão pública no Estado

