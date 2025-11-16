Menu
Fiems empossa Diretoria Estratégica para fortalecer políticas industriais em MS

O grupo de representantes da sociedade civil, atuará no assessoramento técnico e na integração com setores produtivos do Estado

16 novembro 2025 - 14h45Sarah Chaves, com informações da assessoria
Os integrantes foram indicados pelos diretores eleitos e pelo conselho de representantes da instituiçãoOs integrantes foram indicados pelos diretores eleitos e pelo conselho de representantes da instituição   (Divulgação )

A Fiems empossou, nesta sexta-feira (13/11), no edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, a nova Diretoria Estratégica, formada por representantes da sociedade civil. O grupo atuará como instância de apoio consultivo, contribuindo com recomendações para a gestão e para o desenvolvimento industrial e econômico de Mato Grosso do Sul.

Os integrantes foram indicados pelos diretores eleitos e pelo conselho de representantes da instituição. Ao destacar a importância de ampliar a representação dos setores produtivos, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, afirmou que a diretoria fornecerá base técnica para debates e propostas.
“Precisamos de mais braços para construir projetos que aumentem a competitividade”, resumiu.

A Diretoria Estratégica terá entre suas atribuições assessorar a formulação de políticas industriais, fortalecer a relação da Fiems com diferentes segmentos e sugerir iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável do setor.

Representante da indústria, a empresária Adriana Sato destacou o papel de conexão entre demandas práticas e atuação institucional.
“É por meio dessa diretoria que as necessidades dos setores produtivos poderão se transformar em agendas estruturadas”, afirmou.

Do setor da saúde, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, reforçou o caráter integrado da iniciativa.
“O objetivo é planejar o futuro de áreas estratégicas de forma conjunta”, disse.

Membros da Diretoria Estratégica:

 

1.            Adeilton Feliciano do Prado

2.            Almir Dalpasquale

3.            Amaury Pekelman

4.            Ariclenes Bento Vicentin

5.            Edmilson Jonas Verati

6.            Egídio Vilani Comin

7.            Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai

8.            Fabio Angelo Bigolin (Alvorada)

9.            Humberto Rezende Pereira

10.          Irineu Milanesi

11.          José Francisco Veloso Ribeiro

12.          Lourival Vieira Costa

13.          Manoel Pires Filho

14.          Marco Antonio Saling

15.          Paulo Matos

16.          Pedro Silva

17.          Ricardo Ayache

18.          Sidnei Pitteri Camacho

19.          Simone Oliveira Umbelino

20.         Adriana Sato

 

