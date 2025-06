Fiems entrega Biblioteca da Indústria com investimento de R$ 1,12 milhão em Bonito

A Fiems inaugurou a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Bonito, encerrando a programação pós Fórum LIDE COP30. Segundo o vice-presidente da Federação da Indústria de MS, Crosara Junior, essa é a 50ª biblioteca da Rede Sesi em Mato Grosso do Sul.

“A sensibilidade do presidente Sérgio Longen é muito grande nesse sentido. Quando ele olha para o ensino, vê que ali tem potencial para que a indústria se desenvolva e consegue trazer esses aparelhos para os municípios, começando assim uma transformação. Essa biblioteca é o início de uma caminhada que vai trazer muita prosperidade para o município”.

O evento contou com a presença de autoridades e comunidade, que foram recebidos com apresentações artísticas e sorteio de 10 bicicletas.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, afirma que ficou profundamente grato pela iniciativa da Fiems. “A educação começa pela leitura. Ler um livro é mais importante do que tudo. Então, eu tenho certeza de que a cidade de Bonito tem uma gratidão muito grande. Isso é um presente para cidade de Bonito. Quem investe na educação sempre sai na frente”, destacou.

Estudantes das redes pública e privada da cidade serão atendidos com oferta de cursos gratuitos de robótica, projetos de leitura e contação de histórias, entre outras atividades pedagógicas. Já o público em geral poderá realizar cursos de inclusão digital com foco no aprendizado de informática básica, por meio do Projeto 60+.

O investimento do Sistema Fiems para a construção da unidade e aquisição de mobiliário e acervo foi de R$ 1,12 milhão. Com um espaço total de 116 metros quadrados, a Biblioteca Sesi conta com mais de 1,3 mil livros, DVDs e jogos educativos, gibiteca, 10 computadores com acesso à internet e fones de ouvido, impressora, projetor e Smart TV de 65 polegadas.

Além disso, a unidade oferece ambiente climatizado com áreas de leitura e de informática, sala de aula dedicada para cursos de educação a distância e ambientes para realização de palestras e oficinas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também