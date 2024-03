Fiems entrega doaÃ§Ãµes de produtos femininos para instituiÃ§Ãµes na Capital e interior

Através da campanha Sororidade em Ação, os produtos de higiene arrecadados em unidades do Sistema Fiems capital e do interior foram entregues instituições que atendem o público feminino.

Em Campo Grande, a instituição escolhida foi a Aciesp - Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo, localizada no bairro Aero Rancho e que atende mais de 300 mulheres vítimas de violência doméstica oferecendo suportes psicológico, jurídico e socioemocional, além de capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho.

Para a fundadora presidente da Aciesp, Ceurecy Fátima Santiago Ramos, as doações chegaram em boa hora. “O maior público que a gente atende são de mulheres mais vulneráveis, que não têm dinheiro para comprar um sabonete, um absorvente. A prioridade para elas é garantir o alimento para os filhos e acabam não tendo condições de comprar esses produtos”, esclareceu

De acordo com a enfermeira do trabalho da Fiems, Rosilene Monteiro, a principal mensagem dessa iniciativa é "a importância de a gente olhar uma pra outra, de a gente se apoiar, se ajudar, de olhar a dor da outra mulher. Essa campanha veio como um acolhimento muito importante que tantas mulheres precisam”.

Já no interior do Estado, as doações foram para o Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência (CRAM), de Corumbá, e para a Associação dos Produtores Agroecológicos de Três Lagoas (Aspatres), que oferece reforço escolar e oficinas para famílias carentes. Além da arrecadação por parte dos funcionários, os alunos da escola Sesi de Três Lagoas também participaram da campanha.

