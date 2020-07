Fiems entrega duas mil máscaras para 17 indústrias laticínias do MS

Uma das ações dessenvolvidas pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), no combate e prevenção ao novo coronavírus, entregou por meio do Sindicato das Indústrias Laticínias de Mato Grosso do Sul (Silems), duas mil máscaras para as indústrias associadas que estão sendo distribuídas entre os colaboradores.

Segundo a presidente do Silems, Milene Nantes, a ação beneficiou 17 indústrias laticínias de Mato Grosso do Sul. “Dividimos as máscaras conforme a quantidade de trabalhadores em cada empresa e todos os empresários ficaram muito agradecidos. Muitas vezes achamos que é algo simples, mas é uma ação que traz segurança e protege vidas”, afirmou.

Ainda conforme Milene Nantes, a doação de máscaras é uma forma de fortalecer o associativismo. “Foi uma ação que trouxe prestígio para o sindicato, reforçando para os nossos associados as vantagens de serem filiados”, pontuou.

Ela completa que durante as entregas tem aproveitado para apresentar as ações do Sesi de apoio às empresas com relação à biossegurança. “Acredito que nesse momento é fundamental que o Sistema Fiems e os sindicatos estejam ainda mais presentes para apoiar as indústrias do nosso Estado”, finalizou.

