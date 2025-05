Fiems inaugura Observatório da Indústria em Mato Grosso do Sul

No Mês da Industria, o Sistema Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) lançou e inaugurou o Observatório da Indústria, colocando o estado na Rede Nacional de Observatórios.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresentou ao governador Eduardo Riedel, o observatório, o lançamento do estúdio de imprensa e o Centro Internacional de Negócios. “Vivemos hoje um MS diferente, criamos um ambiente de negócios muito importante onde empresas e empresários são bem recebidos onde a máquina pública trabalha no ritmo necessário", afirmou.

Em continuação, ele fala sobre as missões internacionais, que captam empresas de todo mundo para investir em Mato Grosso do Sul. “Temos uma missão para Ásia e outra para Afica do Sul, organizada pelo CIN, em parceria com o SEBRAE. Isso trás frutos para o estado, investimentos e apoio para o crescimento. Essa união de forças tem feito a diferença”, finalizou.

Atualmente o painel traz 150 mil pessoas no emprego formal. Na participação por município Campo Grande tem 25,96%, Dourados tem 10,64%, Três Lagoas tem 8,35%. Todos os setores foram planilhados para serem divulgados para que as empresas possam consultar e discutir segmentos de negócio setorialmente.

Depois de lançado o painel, esses dados irão suprir as ações da "Agencia de Fomento Empresariais", que ainda será lançado pela Fiems.

