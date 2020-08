Fiems investe R$ 4,5 milhões em Sidrolândia Corguinho e Rochedo

O Sistema Fiems entregou, na quinta-feira (13) e na sexta-feira (14), as obras de modernização e ampliação da Agência do Senai de Sidrolândia e as bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi em Rochedo (MS) e Corguinho (MS).

As três obras consumiram investimentos da ordem de R$ 4,5 milhões, sendo R$ 3,5 milhões apenas na Agência do Senai de Sidrolândia, enquanto R$ 1 milhão foi aplicado nas duas bibliotecas de Corguinho e Rochedo.

As obras de modernização e ampliação da Agência do Senai de Sidrolândia aumentaram a área construída da unidade de 574 m² para 1.442 m². Na cerimônia de entrega, que teve a presença do prefeito de Sidrolândia, Marcelo de Araújo Ascoli, foram exibidos dois vídeos com falas do presidente da Fiems, Sérgio Longen, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, falando da importância da unidade para atender as demandas das indústrias da região com qualificação profissional.

“É uma satisfação muito grande para nós, diretores do Sistema Fiems, entregar mais essa obra para o nosso Estado e para este município que passa por um momento de pleno desenvolvimento e industrialização. Neste momento, toda a estrutura do Sesi e Senai está voltada para auxiliar as empresas a cumprir todos os protocolos de biossegurança, enquanto mantivemos a continuidade dos investimentos de base, como é o caso desta obra em Sidrolândia”, declarou por meio de vídeo o presidente Sérgio Longen.

Ele completou que a obra é o resultado de uma grande parceria entre a iniciativa privada, por meio do Sistema Fiems, a Assembleia Legislativa, por meio do deputado estadual Paulo Corrêa, que apresentou a solicitação para ampliar e modernizar a Agência do Senai de Sidrolândia, do Governo do Estado, com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, e da Prefeitura de Sidrolândia, com o prefeito Marcelo Ascoli.

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, também por meio de vídeo, destacou que a modernização e ampliação da Agência do Senai de Sidrolândia foi uma reivindicação feita por ele em 2018 e que agora está sendo entregue pelo Sistema Fiems. “Quero agradecer ao presidente da Fiems, Sérgio Longen, por ter atendido uma solicitação minha e o do prefeito de Sidrolândia. A obra ficou muito bonita e chega para atender a demanda por mão de obra qualificada do município”, afirmou.

O prefeito de Sidrolândia, Marcelo de Araújo Ascoli, completou que a população do município está feliz com a ampliação e modernização da unidade do Senai. “Uma cidade como a nossa, que mais cresce e se desenvolve em Mato Grosso do Sul, merecia uma estrutura ainda mais moderna do que a que já tínhamos aqui. Temos uma agroindústria muito forte aqui no nosso município, com aves e suínos, e estamos na expectativa da chegada de uma indústria de bovinos. Essa oportunidade de termos um prédio mais amplo e moderno, com a estrutura praticamente triplicada, vai propiciar uma mão de obra melhor qualificada, gerar mais oportunidades de empregos e, principalmente, aprimorar a produção das nossas indústrias”, afirmou.

Bibliotecas

As bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi de Corguinho e Rochedo vão atender estudantes das redes pública e privada com cursos gratuitos de robótica, projetos de leitura, contação de histórias e cursos de inclusão digital com foco no aprendizado de informática básica. A unidade de Corguinho fica na Rua 15 de Agosto esquina com a Rua José Bonifácio, no centro, enquanto a de Rochedo fina na Rua Antônio Lúcio, s/n, no centro.

Sérgio Longen destaca que a construção da Biblioteca da Indústria do Conhecimento em Rochedo atende a uma solicitação do prefeito do Francisco de Paula, enquanto a de Corguinho foi solicitada pelo deputado estadual Paulo Corrêa, que é presidente da Assembleia Legislativa e fez a interlocução entre a Fiems e a prefeita Marcela Lopes. Paulo Corrêa agradeceu à Fiems por ter atendido à solicitação enquanto representante da Assembleia Legislativa e destacou a relevância das bibliotecas para os municípios onde estão instaladas.

O engenheiro-civil Julio Da Cas Netto, responsável pela área de engenharia do Sistema Fiems, afirma que o objetivo maior da biblioteca é levar conhecimento para a comunidade onde ela está instalada. "Essa biblioteca vem para trazer, como o próprio nome já diz, conhecimento. Esperamos que a população faça um uso adequado do espaço, com um acervo de 1.600 livros, 1.370 DVDs, dez computadores com impressora, um espaço para cursos e palestras e um local próprio para ser estacionada a unidade móvel tanto do Sesi quanto do Senai", declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também