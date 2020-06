Fiems já distribuiu cerca de 542 mil EPIs no Estado

A Federação da Indústria do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) distribuiu em um mês 121,3 mil máscaras de tecido, 25,9 mil litros de álcool e 392 protetores faciais (face shields) para 26 municípios do Estado, sindicatos industriais, entidades parceiras e bairros em situação de vulnerabilidade social que receberam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

As ações fazem parte da campanha da Fiems e Sesi de combate à pandemia do novo coronavírus, visando conter a incedência de coronavírus e preservar empregos e movimentar a economia do Estado por meio da indústria.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a atuação em múltiplas frentes é resultado da mobilização da iniciativa privada, representada pela Federação, para auxiliar o poder público e a população a superar este momento de crise na saúde e econômica. “Nas questões que envolvem a saúde do trabalhador e da população em geral, segundo informações técnicas de médicos e pesquisadores, a máscara é a medida mais eficaz para proteger a sociedade da proliferação da Covid-19. Nós temos atuado fortemente nessa questão e estamos com uma ação desenvolvida em vários municípios e o Sistema Indústria está disponibilizando máscaras a toda a sociedade sul-mato-grossense”, disse.

Os itens doados devem ser repassados à rede pública de saúde e entidades de assistência social, no caso dos municípios. Até agora, foram beneficiadas com a doação de 31,3 mil máscaras de tecido e álcool 70º GL às cidades de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Fátima do Sul, Guia Lopes, Inocência, Itaquirai, Japorã, Jardim, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru e Terenos.

Os 23 sindicatos industriais do Estado vinculados ao Sistema Fiems também receberam 27,8 mil máscaras de tecido para doarem às empresas associadas, e, além deles, outras 48 mil unidades foram entregues às entidades parceiras, como a Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul (Faems), Associação Comercial e Empresarial de Corumbá e CAU/MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), e às associações beneficentes, como a Santa Casa de Campo Grande, Comitiva Esperança e Associação Getúlio Barbosa.

Os bairros Danúbio Azul, Taquaral Bosque, Jardim Colúmbia e Nova Lima, todos da Capital, também sediaram um mutirão de entrega promovido pela Fiems e pelo Sesi, sendo que as famílias da região receberam 15 mil máscaras. Sobre os protetores faciais (face shields), 150 deles foram repassados à Santa Casa de Campo Grande e os demais distribuídos à rede de saúde pública de dez municípios.

