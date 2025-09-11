Menu
Fiems lança programa de energia limpa com desconto de até 20% na conta de luz

A iniciativa busca fortalecer o uso de energia renovável de forma acessível e inovadora

11 setembro 2025 - 16h10Taynara Menezes
As mais de 250 usinas fotovoltaicas próprias da Fiems e de seus associados têm potencial de gerar 6.500 MWhAs mais de 250 usinas fotovoltaicas próprias da Fiems e de seus associados têm potencial de gerar 6.500 MWh   (Foto: Reprodução)

A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) lançou o programa Em Conta – Associação de Energia Renovável, que oferece descontos de até 20% na conta de luz residencial para consumidores do Estado.

O programa utiliza energia limpa de mais de 250 usinas fotovoltaicas próprias e de associados, sem necessidade de obras ou troca de equipamentos.

Para participar, basta ter uma conta de luz superior a R$ 250 por mês. Não há fidelidade contratual, e o consumidor conta com apoio especializado na transição para energia renovável.

A Fiems disponibiliza uma calculadora online para que os interessados calculem a economia mensal, confira aqui.

Com capacidade para gerar 6.500 MWh de energia por mês, o programa pode abastecer mais de 18.500 residências e é um passo importante para tornar a energia limpa mais acessível à população sul-mato-grossense.

projeto é gerido pelo Centro de Sustentabilidade da Indústria (CSI) da Fiems. O diretor Robson Del Casale ressalta o trabalho feito pela Federação das Indústrias para dar retorno à sociedade sul-mato-grossense em um período de progresso da economia.

“A população de Mato Grosso do Sul tem o direito de participar desse momento de crescimento econômico do Estado e colher os frutos desse desenvolvimento, participando das ações de sustentabilidade e tendo vantagens concretas, como o desconto na conta de luz e o aproveitamento de uma energia mais barata e de fonte renovável”, concluiu.

