Fiems e Secretaria de Meio Ambiente ajustam parceria do setor público e privado

O encontro, no Edifício Casa da Indústria entre o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale e secretário-executivo de Meio Ambiente pela Semadesc, Artur Henrique Leite Falcette, serviu para discutir parcerias entre a iniciativa privada e o setor público na área de meio ambiente.

Robson destacou a importância de alinhar expectativas e realizar projetos em conjunto, com foco na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável. “Esse é um pedido do governador Riedel e do presidente Sérgio Longen para que a gente construa uma ponte entre as ações de meio ambiente e os estudos e ações realizados pelo Sistema Indústria, por meio do Senai”, disse o chefe de gabinete.

Para o secretário executivo de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a sintonia entre os setores público e privado é um diferencial de Mato Grosso do Sul para seguir avançando.

“Dentro do que o governo Riedel vem construindo, com apoio do secretário Jaime Verruck, da Semadesc, de caminhar lado a lado entre as pastas de Meio Ambiente e Desenvolvimento, é natural que as ações sejam discutidas com a indústria e com quem possui legitimidade para representar o segmento em Mato Grosso do Sul. Nosso estado parte para ter uma indústria cada vez mais moderna, ligada às questões climáticas e alinhada com as ações de meio ambiente promovidas pelo poder público”, afirmou Falcette.

