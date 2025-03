Fiems reduz 235,6 toneladas de emissÃ£o de carbono com frota abastecida a etanol

Em compromisso com a sustentabilidade, o Sistema Fiems colaborou com a redução de 235,6 toneladas de CO na atmosfera em 10 meses, após a adoção de etanol como principal combustível para a frota flex. Valores representam redução de 35,32% em relação ao que seria emitido caso toda a frota utilizasse apenas gasolina.

Segundo a Coordenadoria de Patrimônio e Logística do Sistema Indústria os números foram analisados ao longo de 2024, de março a dezembro. O combustível renovável, produzido a partir da cana-de-açúcar e do milho em Mato Grosso do Sul, além de ser menos poluente, fortalece a indústria local e gera empregos na cadeia produtiva.

O diretor de sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casale, considera que se trata de um marco importante, que faz parte do método de trabalho baseado na preocupação com o pilar ambiental. “Esta é uma determinação, é uma política do Sistema Fiems, da diretoria, do presidente Sérgio Longen, para que a gente possa envolver os colaboradores do Sistema e para que a gente possa envolver a sociedade como um todo e as indústrias do estado nesta política e nesse objetivo do carbono zero até 2030”, reforçou.

“Chegar a esses números foi possível graças ao uso de uma metodologia técnica, com apoio da equipe do Senai. Participam da iniciativa os veículos flex de todas as unidades do Sistema Indústria no estado. Por isso, os resultados foram expressivos logo nos primeiros meses”, ressaltou o coordenador de logística da Fiems, Saulo Siqueira.

