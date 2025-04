Fiems terá espaço dedicado na Expogrande 2025

A Fiems marca presença em mais uma edição da Expogrande 2025, colocando a indústria sul-mato-grossense em evidência com o Pavilhão da Indústria, um espaço dedicado a apresentar soluções inovadoras em educação, tecnologia, sustentabilidade e qualificação profissional.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a feira é uma oportunidade de apresentar o trabalho realizado pelo Sistema Indústria no Estado. “Vamos mostrar o que temos realizado pela agroindústria de Mato Grosso do Sul. Entendemos que essa é mais uma ação de desenvolvimento para o nosso Estado. Com certeza a Expogrande oferece grandes oportunidades de prospectarmos novos negócios”, disse o empresário.

Neste ano, o pavilhão contará com atrações interativas que destacam o avanço tecnológico e a qualificação para o setor industrial, com o público podendo experimentar os óculos de realidade virtual, conhecer o robô quadrúpede em ação e participar de oficinas de panificação, que demonstrar técnicas no setor de alimentos.

Além disso, o Sesi também terá atividades voltadas para o aprendizado e a criatividade, como a Pintura Pantanow, que une arte e cultura regional, além de um espaço dedicado para robótica.

O local também contará com a presença de indústrias parceiras, como a Amiréia Pajoara, de suplementação animal, o frigorífico Boibrás, o laticínio Imbaúba e a Erva Mate Santo Antônio, que irão mostrar seus produtos e falar sobre o processo produtivo e oportunidades das empresas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também