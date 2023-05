Gran Colar do Mérito Industrial; conheça os homenageados

Solenidade homenageou nesta quinta-feira (25), personalidades que foram destaque da indústria e receberam honrarias por suas contribuições para o desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul.



O presidente da Fiems, Sérgio Longen, entregou o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, além de Comendas e Medalhas da Ordem do Mérito Industrial."Reconhecer o trabalho dessas empresas que têm feito diferença no desenvolvimento do nosso Estado, é um dever nosso. Os nomes dessas pessoas foram escolhidos por unanimidade, por contribuírem com a indústria de Mato Grosso do Sul", ressaltou ele durante evento.

Presente na cerimônia, o governador Eduardo Riedel, celebrou as conquistas do Estado, fruto de muito trabalho plantado. "Me questionaram como MS tem desfrutado de coisas boas, e a resposta é simples: plantando. É plantando que se colhe, e isso se faz no dia a dia. Vamos continuar plantando e semeando, é assim que a gente faz um Estado forte".

Riedel citou ainda sobre o Estado avançar, partilhando o desenvolvimento com os Sul-mato-grossenses. "Não podemos deixar as pessoas para trás, e o empreendimento proporciona emprego, gera renda, mudando a vida das pessoas. O Estado continuará nessa ação proativa pelo bom ambiente de negócios. MS vai continuar zelando por um ambiente de negócios positivo, a partir de um equilíbrio fiscal construído com muita dificuldade, independente do que aconteça no país. Vamos brigar para criar um bom rumo", finalizou.

Recebeu o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, maior honraria concedida pelo setor, o presidente da Suzano, Walter Schalka, representado pelo diretor-executivo de Bens e Consumo e de Relações Corporativas da Suzano, Luiz Renato Costa Bueno. "É uma honra para nós, receber esse prêmio que é a maior honraria do setor industrial no Estado. Queremos reforçar nossa parceria com MS, um Estado moderno, que abraça a indústria. Vamos continuar investindo no Estado, gerando empregos e gerando pagamento de impostos para que o Governo possa retornar isso para a sociedade, sobretudo promovendo desenvolvimento", salientou Bueno.

A escolha dos agraciados com as medalhas, levou em conta os critérios de serem protagonistas de grandes iniciativas, terem excelência dos serviços de assistência ou formação profissional e harmonia social mantido com seus empregados e com a sociedade em geral, em defesa dos princípios da empresa.

Conheça os homenageados:

Presidente da Fiems, Sérgio Longen entrega Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial a Luís Renato, diretor da Suzano, representando Walter Schalka, engenheiro presidente da Suzano

Diretor da Fiems, Régis Comarella, entrega Comenda do Mérito a Agnaldo Gomes Ramos Filho, presidente da J&F Investimentos, holding que controla empresas como JBS e Eldorado, e mantém 278 mil funcionários no mundo todo. Em 2022, liderou a criação da J&F Mineração, com a aquisição dos seus primeiros ativos de mineração no Brasil

Diretor da Fiems, Walter Adames, entrega Comenda do Mérito a Leonardo Berridi, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Adecoagro, produtora de alimentos e energia renovável, com negócios em vários países da América Latina.

Diretor da Fiems, Antônio Carlos, entrega Comenda do Mérito a Paulo Motta Júnior, diretor-presidente da Cerradinho Bioenergia. Formado em engenharia metalúrgica, Motta Júnior tem mais de 35 anos de experiência em empresas de mineração, metais e agroindustriais

Diretor da Fiems, Zigomar Burille, entrega Medalha do Mérito a Lauri Paludo, presidente do Grupo Pluma. Lauri Paludo atua há cinco décadas, no ramo de avicultura, e há 24 anos, fundou a Pluma Agroavícola. Atualmente, o grupo possui 12 empresas, entre elas a Bello Alimentos, com unidade em Mato Grosso do Sul

Diretor da Fiems, Luiz Cláudio entrega Medalha do Mérito a Paulo Antunes, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanel, Grupo Aegea. Paulo construiu uma carreira de 32 anos na Caixa Econômica Federal e chegou a ocupar o cargo de Superintendente Regional, diretor-executivo e vice-presidente de Habitação da instituição

Diretor da Fiems, Julião Flaves, entrega Medalha do Mérito a Danilson Charro, diretor-executivo da Mix Nutri, começou sua trajetória em 2009, no armazém de secos e molhados da família em Campo Grande. Atualmente, a Mix Nutri comercializa para o Brasil e exterior

Deixe seu Comentário

Leia Também