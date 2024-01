Após comer fígado do peixe baiacu, homem morre no Espírito Santo

Caroliny Martins, com Metrólopes

Após ficar 35 dias internado, Magno Sérgio Gomes, de 46 anos, morreu neste sábado de manhã (27), em decorrência de ter ingerido o fígado do peixe Baiacu, em Aracruz, no Espírito Santo.

A imã dele, Myrian Gomes Lopes, contou que ele ganhou o peixe de um amigo em 22 de dezembro. Segundo ela, Magno e o amigo limparam o peixe no dia seguinte, retiraram o fígado, ferventaram o órgão e comeram, com limão e sal.

Eles começaram a passar mal logo em seguida, cerca de 45 minutos após comer.

“A gente não sabe a procedência do peixe, se foi pescado ou se tinha sido ganho. Eles limparam o baiacu e comeram. Magno nunca tinha limpado baiacu antes”, disse Myrian.

Ainda de acordo com a irmã, Magno começou a ficar com a boca dormente e foi com a esposa para o hospital dirigindo o próprio carro. Quando chegou lá, teve uma parada cardíaca de oito minutos.

Myrian ainda relatou que, devido ao quadro preocupante, ele foi entubado e transferido para um hospital na capital, Vitória, onde faleceu depois de mais de um mês de internação.

“Os médicos disseram para a nossa família que ele morreu por envenenamento, que logo subiu para a cabeça. Três dias depois de ser internado, ele teve diversas convulsões, que afetou muito o cérebro dele, deixando o mínimo possível de chances de recuperação”, explicou Myrian.

Magno deixa esposa e três filhos.

Já o amigo que também comeu o peixe teve alta uma semana após o episódio. “Ele já está em casa. Com as pernas, ele não está andando muito direitinho. Ele foi impactado neurologicamente, mas está se recuperando”, disse.

