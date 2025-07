Figueirão e Miranda recebem serviços do 'Projeto Nossa Energia' nesta semana

A Unidade Móvel Educacional da Energisa, parte do Projeto 'Nossa Energia' chega a Figueirão e Miranda nesta quarta-feira (2), onde ficarão estacionadas prestando serviços essenciais, entretenimento e informação às comunidades sul-mato-grossenses.

O projeto é uma parceria entre a Energisa Mato Grosso do Sul e as prefeituras municipais, inserido no Programa de Eficiência Energética (PEE), que segue as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). "Com nossa Unidade Móvel Educacional, levamos conhecimento, serviços e cidadania diretamente às comunidades, promovendo inclusão social, sustentabilidade e mais qualidade de vida para todos", ressalta o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos.



Confira a programação em Miranda

Dia 2 de julho - 7h30 às 11h e 13h às 17h

Local: Escola CAIC- Maria Henriqueta Rebuá Siufi, localizada na Av. Estanislau Bossay, 325, Cohab

- Palestra na Unidade Móvel Educacional, com distribuição de materiais orientativos (folders abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações).

Local: CRAS Miranda, localizado na Rua Elias Carneiro de Arruda, s/n, Centro.

- Cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica.

- Substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED para clientes cadastrados como baixa renda.

Dias 3 de julho - 7h às 11h e 13h às 17h

Local: CRAS Miranda, localizado na Rua Elias Carneiro de Arruda, s/n, Centro.

- Cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica.

- Substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED para clientes cadastrados como baixa renda.

Dia 3 de julho – programação especial com sorteio de geladeiras e ventiladores



Local: Salão do CRAS Miranda, localizado na Rua Elias Carneiro de Arruda, s/n, Centro.

13 às 16h - Palestra na Unidade Móvel Educacional, com distribuição de materiais orientativos (folders abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações).

17h50 - Sorteio de 10 (dez) geladeiras e 30 (trinta) ventiladores para clientes cadastrados como baixa renda. Quem for contemplado terá o eletrodoméstico antigo substituído pelo novo.

18h - Momento de lazer e cultura para toda a família, com exibição de filme na estrutura da Unidade Móvel.

Confira a programação em Figueirão



Dia 2 de julho – 7h30 às 11h e 13h às 17h

Local: Escola Municipal Prof. Antonio Inácio Furtado-Polo, localizada na Rua Castro Alves, 520, Jardim Barreto.

- Palestra na Unidade Móvel Educacional, com distribuição de materiais orientativos (folders abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações).

Local: CRAS de Figueirão, localizado na Rua Figueira, 595, Bairro Figueira.

- Cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica.

- Substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED para clientes cadastrados como baixa renda.

Dias 3 de julho - 7h às 11h e 13h às 17h

Local: CRAS de Figueirão, localizado na Rua Figueira, 595, Bairro Figueira.

- Cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica.

- Substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED para clientes cadastrados como baixa renda.



Local: Praça Central Sebastião Barbosa de Souza, localizada na Rua Presidente Dutra, s/n, Centro.

Programação especial com sorteio de geladeiras e ventiladores

13 às 16h - Palestra na Unidade Móvel Educacional, com distribuição de materiais orientativos (folders abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações).

17h50 - Sorteio de 10 (dez) geladeiras e 30 (trinta) ventiladores para clientes cadastrados como baixa renda. Quem for contemplado terá o eletrodoméstico antigo substituído pelo novo.

18h - Momento de lazer e cultura para toda a família, com exibição de filme na estrutura da Unidade Móvel.

