Filha de Neymar passa por cirurgia e internautas especulam volta de "Brumar"

Neymar compartilhou um vídeo com Bruna Biancardi - mãe da filha dele, Mavie, de seis meses - em sua mansão em Mangaratiba (RJ). O casal terminou o relacionamento em novembro, e a modelo deixou de seguir o jogador no Instagram.

Nas imagens, o craque aproveitou para pedir que ela voltasse a segui-lo. Após o pedido, Bruna pede para que ele faça uma enquete sobre o assunto. Então, Neymar fez a pergunta para seus mais de 220 milhões de seguidores: "E aí, volta a me seguir?", escreveu ele. O resultado não foi publicado.

Neymar e Bruna Biancardi voltaram a se aproximar, e muitos internautas estão especulando sobre a reconciliação do ex-casal. Em meio a isso, segundo o colunista Gabriel Perline, a filha deles, Mavie, precisou passar por uma cirurgia reparatória na boca.

O procedimento realizado pela criança chama-se frenectomia, conhecida popularmente como “língua presa”. Especialistas afirmam que se trata de uma cirurgia simples, que consiste na remoção do freio lingual, bastante comum em bebês que apresentam dificuldades na amamentação, deglutição e até na respiração.

Mavie teve um pós-operatório excelente e rápida recuperação. Ela, inclusive, já foi liberada para viajar com Bruna para a Arábia Saudita.

