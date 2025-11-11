Filha de Neymar sofre acidente e mãe cita fratura exposta

A pequena Helena, filha de Amanda Kimberlly com Neymar Jr., sofreu um pequeno acidente deixando a mãe apavorada. Amanda apareceu nas suas redes sociais, nesta terça-feira (11), e fez um desabafo com a web a respeito do acontecido. Ela revelou que tudo aconteceu na última sexta-feira (07). A modelo contou que a bebê de um ano de idade sofreu uma fratura exposta no dedo ao brincar de se maquiar e acabou tendo que ir ao hospital às pressas.

Por meio de um pronunciamento feito nos Stories do seu perfil do Instagram, a modelo declarou que esperou o retorno para explicar o que havia acontecido. "Esperei o retorno para explicar a vocês o que aconteceu com o dedinho da Helena. Sexta-feira estávamos brincando de nos maquiar no banheiro e, quando a Helena foi para o closet se ver no espelho, ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio".

"Gente, não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fim de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida", admitiu na sequência. "Ela teve uma fratura exposta. Fomos para o hospital mais próximo e, depois, nos transferiram para outro, onde foi feita a cirurgia. Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito e ele está no lugar, reagindo bem aos medicamentos."

Ela ainda relatou o desespero ao ver outras crianças em estado grave. "No hospital, encontramos outras crianças em estado grave. Presenciei um menininho de quatro anos tendo uma parada respiratória. Meu sentimento de mãe, vendo os pais desesperados pedirem para que salvassem aquele menino, foi de partir o coração. Felizmente, ele está bem. Nesse momento, agradeci muito a Deus pela saúde da 'tutu'. Mesmo vivendo todo aquele caos, ela estava ali, com saúde e toda serelepe, mesmo com o dedinho pendurado".

"Escrevo este relato para esclarecer a vocês que perguntaram o que houve e também como um alerta: situações assim podem acontecer até com nós, adultos. Prender o dedo em algum lugar é mais comum do que parece."

E concluiu, revelando um "certificado de coragem" que a neném recebeu no hospital, junto de um presente: "Durante esse período de recuperação, ela não sentiu dor e isso me confortou muito! E continua ligada no 220v [risos]".

