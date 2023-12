Filha de Renato Aragão é criticada após falar sobre produtividade

Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, causou polêmica nas redes sociais após postar um trecho de uma palestra que concedeu, na qual fala sobre produtividade e questiona o porquê uma pessoa é mais produtiva que a outra.

“Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce pra todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?”, indagou ela no vídeo.

O discurso motivacional da herdeira do ex-trapalhão não pegou bem. Internautas trataram de destacar que a jovem de 24 anos é filha de um humorista famoso e, por isso, tem boa condição financeira.

Lívian Aragão se defende

Após a repercussão do discurso de Lívian, a coach motivacional voltou ao Instagram para rebater as críticas e explicar o corte do vídeo em que fala sobre produtividade. De acordo com ela, sua intenção nunca foi “falar que todos têm as mesmas oportunidades”, pois “esta fala seria equivocada”.

“O público-alvo dessa palestra eram pessoas que queriam aprender a ser mais produtivas e não estavam conseguindo, mesmo tendo privilégios. Um grupo específico, nichado, não estava geralizando, não estava me dirigindo ao mundo inteiro”, afirma ela.

“Sei o quanto essa fala seria equivocada, ainda mais em um país como o Brasil, que sofre absurdamente com a desigualdade e que grande parte da população trabalha muito mais do que 8h para conseguir sustentar suas famílias”, completou ela.

