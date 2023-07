Filho de Andressa Urach diz que produz conteúdo erótico da mãe para site adulto

Arthur Urach, de 18 anos, filho mais velho de Andressa Urach, causou um alvoroço na web ao revelar que é ele quem ajuda a ex-Miss Bumbum produzir o conteúdo erótico que vende no OnlyFans, site adulto.

Numa caixinha de perguntas, aberta no perfil do Instagram, o primogênito da modelo foi questionado: “Arthur é você que filma o Only da Andressa?”. E respondeu: respondeu: “Yep, sou muito foda nas fotos, né?”.

Filho de Urach afirmou produzir conteúdo da mãe.

Outro internauta fez uma nova pergunta: “Você não sente vergonha da sua mãe se vender, você filma ela assim?”. E ele rebateu: “Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela”.

Essa não é a primeira vez que o menino se envolve em uma polêmica ao lado da mãe. No início do mês, em 8 de julho, Andressa levou Arthur para conhecer a boate onde voltou a se prostituir. Ela compartilhou o registro em suas redes sociais e foi alvo de críticas dos internautas. “Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora”, disse na época.

A modelo perdeu a guarda do filho mais novo

O ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, usou as redes sociais na segunda-feira (17) para revelar que conseguiu a guarda unilateral do filho do ex-casal Leon, de um ano. Através de um story no Instagram, ele comemorou a vitória contra a influenciadora. “Guarda unilateral concedida ao papai”, escreveu.

Thiago Lopes e Andressa Urach vinham travando uma batalha judicial a respeito da guarda do bebê, com muitas trocas de farpas públicas. O oficial de justiça já havia conseguido a guarda provisória de Leon, mas a ex-Fazenda recorria na Justiça.

