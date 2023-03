Filho de Ivete Sangalo surpreendeu os fÃ£s apÃ³s cortar os cabelos

O filho mais velho da cantora e compositora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady surpreendeu os fãs nesta quarta-feira(1º), após cortar os cabelos e mudar radicalmente o visual. Marcelo Sangalo tem 13 anos e chama atenção dos fãs pelo carisma e semelhança com a mãe.

Marcelo Sangalo publicou um vídeo em suas redes sociais com o antes e depois ao som de uma das músicas mais tocadas do carnaval 2023 “Cria da Ivete”, no vídeo ele aparece dançando a música da mãe numa transição do antes e depois dos cabelos. Ivete demostrou o orgulho do filho e comentou:"Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim", escreveu.

Após 10 anos sem cortar os cabelos, Marcelo contou que irá doar as madeixas para um Grupo de Assistência a crianças com câncer na Bahia, a instituição não possui fins lucrativos, criada há 33 anos para ajudar crianças e adolescentes com câncer.

