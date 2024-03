Filho que nunca nasceu: Idosa carregava feto calcificado no Ãºtero hÃ¡ 56 anos em MS

Uma mulher, de 86 anos, deixou os médicos do Hospital Regional de Ponta Porã chocados após descobrir que estava carregando um feto papiráceo, já calcificado, há mais de 56 anos no útero. Ela foi parar no hospital após suspeitar que estava com câncer por conta da massa na região uterina.

Conforme as informações iniciais, o fato é algo extremamente raro na medicina. Ela revelou para a equipe médica que seu último parto teria ocorrido há mais de 56 anos. Como não engravidou outra vez, não chegou a notar a massa.

No entanto, algo passou a incomoda-la. A idosa então foi levada para a unidade de saúde e descobriu que na verdade era um feto, que nunca chegou a nascer. médico responsável pelo caso planeja elaborar um artigo científico detalhando essa descoberta única, que já recebeu autorização da família da paciente.

A presença desse feto calcificado por tantos anos no organismo da mulher é um fenômeno incomum.

