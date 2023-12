Filhos e mães são os mais lembrados na hora de receber presentes no Natal

Filhos, pais e avós são prioridade na hora de se presentear no Natal, é o que aponta a Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae MS, com mais de 70% das respostas.



Já um levantamento do Procon Municipal, mostra que 37,2% das pessoas que pretendem darpresentes no Natal vão presentear os filhos e 24,7% cônjuges e pais. A preferência dos presentes fica em 25,1% em brinquedos, 18,2% em roupas, 12,7% em acessórios, perfumes/cosméticos e calçados.



Nas ruas de Campo Grande, o cenário se confirma, Leandra Maciel de 23, contou ao JD1 que a primeira pessoa que pensa na hora de comprar presentes é no filho de 4 anos, sendo que até as comemorações está sempre com o pequeno e na companhia da irmã, em uma celebração mais íntima.



Outra que lembra da filha pequena é a auxiliar de limpeza, Abgail Meza Silva de 23 anos, neste ano além da filha de 3 anos, ela decidiu se auto-presentear.

Já a cabelereira, Juliely Spiller de 28 anos, conta que os presentes iam sempre pra mãe. “Porque mãe vem primeiro lugar, depois vem família e amigos”, comentou. O entanto, três anos após a perda da familiar, Juliely agora tem a irmã com quem troca presentes.

A gerente de vendas, Simone de Oliveria Silva, 52 anos, não só comprou, como já entregou os mimos para a mãe e aos filhos, já que irá celebrar a data na igreja, também com a família.

Conforme pesquisa da Fecomércio, sozinho, o Natal vai movimentar R$ R$ 595,02 milhões na economia sul-mato-grossense, um aumento de 7% comparado a 2022, com um gasto médio de R$ 628,05. Dos entrevistados, 71,83% informaram que presentearão e 54,67% comemorarão a data. As comemorações serão íntimas, especialmente entre familiares (59,5%) e as pessoas que moram na casa (28,8%).

