Filhote de jacaré é encontrado em camelódromo

Um filhotinho de jacaré decidiu dar um passeio na manhã de sexta-feira (12), e acabou capturado no estacionamento do Shopping Popular (camelódromo) de Três Lagoas. O local fica em frente ao cartão-postal da cidade: a Lagoa Maior, que possui uma rica fauna e flora, inclusive jacarés.

O réptil de aproximadamente dois meses, foi encontrado perto das 8h pelo comerciante Ozias Pereira de Lima, que trabalha no box 55 do camelódromo. A loja virou "atração turística" e todo mundo queria ver o filhotinho.

"Ele estava no estacionamento. Quando eu vi, pensei que fosse um filhotinho de teiú (espécie de lagarto), mas quando cheguei perto vi que era um jacaré. Tentei colocá-lo na caixa com uma vassoura e ele agarrou no cabo, mordeu bastante", contou Ozias.

Após isso, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente foi ao local e resgatou ao animal, conforme o site Perfil News.

O filhote de jacará passará por consulta com um biólogo e será levado à reserva Cisalpina.

