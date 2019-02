Filhote fica com cabeça presa em lata e é salvo por bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Corumbá atendeu diversas ocorrências nas últimas 24h, entre elas, a de um filhote de cachorro, que ficou com a cabeça presa a uma lata de alumínio.

Era por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (6), quando a dona do animal foi até o quartel do Corpo de Bombeiros, após tentar retirar a cabeça do filhote do recipiente. Ela contou que ouviu o cachorrinho "chorando" e uivando no início da manha e quando ao verificar, percebeu o que havia acontecido.

Os militares retiraram a lata e o cão não apresentou lesões.

De acordo com a assessoria de comunicação do 3º Grupamento, em 2019 já foram registradas oito ocorrências de animais domésticos presos ou retidos a objetos grandes, estruturas ou máquinas.

