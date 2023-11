Fim de semana tem João Carreiro, Festival do Japão e Tour da Taça do Brasileirão na Capital

O fim de semana está recheado de eventos, desde curso de hipnose a Encontro de Violeiros que reúne na Capital nomes como João Lucas e Walter Filho, João Carreiro e Almir Sater. As opções que começam nesta sexta-feira (17), vão desde eventos gratuitos para a família inteira a noitadas e musicais. Confira a agenda:

SEXTA

Bosque do Natal - A Fazenda das Renas do Papai Noel - O Shopping Bosque dos Ipês preparou uma decoração temática, com o tema "A Fazenda das Renas do Papai Noel". Os visitantes poderão apreciar na Praça Central do Bosque dos Ipês e corredores do shopping. O Carrossel das Renas é R$15 / demais brinquedos e atrações são gratuitos.

Quem for ao Shopping ainda poderá ver o Papai Noel, de segunda a sexta, das 15 às 20h das 15h às 21h no sábado e domingo das 14h às 20h.



Parque Temático Fundo do Mar - A atração conta com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e temáticos, além de uma área com bolinhas. Em todo o parque, as crianças têm a oportunidade de explorar um ambiente cheio de diversão e desafios, ideal para famílias que buscam atividades lúdicas e interativas para os pequenos. Podem brincar na atração crianças até 13 anos. A atração fica na loja 274, no 2º andar, próximo à Praça de Alimentação, do Shopping Bosque dos Ipês de segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 20h

3ª edição do Festival do Japão - Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, ocupando 60 mil m2 de área do clube de campo da associação. A programação é extensa, com shows musicais, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. A abertura nesta sexta-feira começa às 16h e vai até as 22h, no sábado e domingo começas as 10h e segue o dia todo. Confira o cronograma no link. O clube de Campo da Associação fica na Av. Min. João Arinos, 140.



Encontro Nacional de Violeiros - Um evento cultural único que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana durante quatro dias, no Parque das Nações Indígenas. Além das apresentações musicais, o evento contará com espaço de artesanato pantaneiro e área gastronômica, com uma variedade de pratos e petiscos regionais.

Nesta sexta, o encontro inicia às 15h, e a partir das 18h tem Roda de Viola Nacional com Mayck & Lyan e João Lucas & Walter Filho (A Maior Roda de Viola da América Latina). Entrada é gratuita.



Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta tem cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre com recreação e muita brincadeira para a criançada, além de atrações musicais e food trucks. Às 18h30 tem estreia de apresentação do Espetáculo de Natal, seguido da banda de percussão sinfônica do Colégio Bionatus, encerrando com show de Lauren Cury. Das 17h às 22h nos estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande. A entrada é gratuita.



Recitais Sesc Lageado - Os alunos do Sesc Lageado farão recitais de música e dança neste fim de semana, em Campo Grande. Na sexta-feira, tem o “Recital - Dó, Ré, Mi”, com as turmas iniciantes de música (cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros e percussão), no Átrio. Evento começa às 19h no Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 - Centro. Entrada: Gratuita



Lançamento de Livro - A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim será palco do lançamento do livro Amor entre Amigos, de Fernanda Dioly. O livro é um romance escolar que tem como ponto de partida as intimidações que a personagem principal, Ana Scatena Amorim, sofre na escola por ser muito tímida e não ter superado a morte dos pais na infância. O evento é aberto ao público e a entrada é franca a partir das 19h na

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Térreo.



Slam Plural - A batalha de poesias desta sexta visa a competição entre mulheres e integrantes da comunidade LGBTQIAPN+. Para participar, basta se inscrever pelo link . A partir das 19h na Praça Aquidauana na R. Aquidauana, 28. Entrada: 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação



Lançamento “A Encantada” - Nesta sexta, a escritora Tânia Souza apresenta ao público seu mais novo lançamento, o livro “A Encantada”, uma narrativa fantástica que mescla lendas e memórias da fronteira sul-mato-grossense.

O livro também traz em sua arte uma homenagem à Coleção Vagalume, que completou 50 anos em 2023 e marcou gerações de leitores. A partir das 19h, haverá um bate-papo na Esplanada Ferroviária com a autora na Av. Calógeras, 3143 - Centro. Entrada: Gratuita



SÁBADO

Encontro de Violeiros - No evento, o palco estará aberto para que novos talentos possam mostrar ao público e aos artistas seu potencial. Os interessados em se apresentar deverão se inscrever no local, a partir das 15h, em qualquer dia de show. Neste dia terá apresentação de João Carreiro e convidados a partir das 19h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.



Exposição Audiovisual - Homenagem aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil, a Associação Okinawa de Campo Grande promove no Shopping Bosque dos Ipês a exposição “O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande”. A exposição audiovisual conta a trajetória dos imigrantes okinawanos que se estabeleceram na cidade de Campo Grande, vindos pela Ferrovia Noroeste do Brasil. A partir das 14h. Segundo piso Shopping Bosque dos Ipês. Ingressos gratuitos.





Futebol de Mesa - Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems) - a Fefumems todas as quintas e sábados abre seu espaço para o público em geral, para que as pessoas possam aprender a jogar futebol de mesa. A federação também cede material para a prática no local. As atividades são gratuitas.

e ocorrem no piso do Shopping Bosque dos Ipês, loja 290.



Torneio de Xadrez Blitz - No sábado acontece o torneio de xadrez, valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

A partir das 14h no segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês, ao lado da AMI Artesanato. Inscrições: pelo WhatsApp (67) 99152-5357



Transmissão Brasileirão 2023 - O jogo de Fortaleza x Cruzeiro será transmitido ao vivo, no telão da Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. A partir das 17h30.

Sunset Olívia - Essa festa foi criada por amigos para amigos e dessa vez será uma edição especial, com uma vista sensacional da nossa cidade. O evento terá participação de Camarão, Nathalia Albuquerque e Cegonha. A partir das 16h no Olivia Rooftop Eat & Drink, Campo Grande, localizado na Av. Afonso Pena, 4059. Ingressos pelo link .



Chicão e Daniel - O ClanBier mais uma vez traz para vocês Chicão Castro e Daniel Freitas para animar essa festa incrível no dia 18 de Novembro. Evento começa às 17h na Clan Bier, localizada na Rua Doutor Zerbini, 464. Ingressos no link .



Formação Especialista e Hipnose - Pela primeira vez em Campo Grande, um curso de Hipnoterapia 2.0, você vai aprender os conceitos modernos de neurociência, marketing, filosofia e negócios utilizando a hipnose como ferramenta de trabalho.

O evento será conduzido por: Cleverson Pompeu, professor de hipnose e psicanálise, pioneiro em Terapia Provocativa no Brasil. Evento acontece às 8h de sábado e 18h no domingo no Indaiá Park Hotal, localizado na Avenida Afonso Pena 354. Ingressos no link .

Visitas ao Museu Casa Quintal Manoel de Barros - A Casa em que o poeta e sua esposa Stella de Barros conviveram em família e receberam a visita de inúmeras personalidades está aberta ao público, que agora tem a oportunidade de conhecer o ambiente doméstico do escritor e ter contato com a intimidade do seu ambiente de trabalho e suas principais interlocuções estéticas. A casa estará aberta a partir das 10h e fica localizada na Rua Piratininga 363. Ingresso no link.

Tour da Taça do Brasileirão 2023 em Campo Grande - A Capital recebe a Taça do Brasileirão 2023, a mais cobiçada do futebol nacional. O troféu estará exposto das 10h às 18h e a ação contará, ainda, com a presença do ex-jogador pentacampeão mundial Vampeta. Tour será no Assaí Acrissul, localizado na Avenida Fabio Zahran, 7.919, Jardim América. A visita é gratuita.

10º Torneio de Bozó - Se despedindo do Torneio de Bozó no Laricas Cultural, este sábado tem a última edição, com direito a premiação em dinheiro e também em consumação. A partir das 13h na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Para participar do torneio é necessário se inscrever pelo 98151-5511; cada dupla paga R$ 30,00

Festival Expressão de Rua - Com mais de 20 atrações, Expressão de Rua será realizado na Plataforma Cultural, ao lado da Feira Central de Campo Grande, neste sábado. Na 7ª edição, o Expressão de Rua traz para o palco da Capital Du Mato Mc, André Dante, GDZ MC, banda Marolo, Engenheiro Edson, A Insana Corte e Breaking MS. Além disso, haverá grafitagem no local, feira de artesanato e espaço com brincadeiras para as crianças. O evento é a partir das 14h na Plataforma Cultural - Avenida Calógeras, 3015 - Centro. Entrada: Gratuita

Sesc Infantil - Sábado tem oficina de colagem do aquário inspirado em Matisse, com início às 15 horas. Para participar, a criança precisa ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável e levar os seguintes materiais: 1 tesoura sem ponta; 1 cola branca; 1 caixa de tinta guache; 1 pincel largo e 1 pincel fino.

Em seguida, o Cine Clubinho exibe às 16 horas “Em busca do vale encantado”, uma encantadora aventura pré-histórica com os amigos dinossauros Littelfoot, Saura, Espora, Patassaura e Petrúcio, que promete divertir toda a família. A partir das 15h no Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Haverá contação de histórias com Nano Elânio. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”. A primeira sessão é às 15h e a segunda às 16h30 no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: Gratuita.

Caminhada Campo Grande de Tia Eva - A experiência turística é uma imersão pela comunidade Tia Eva, fundada pela ex-excravizada Eva Maria de Jesus, passando pela igreja, conversando com os mais velhos, passando pela Festa de São Benedito, realizada há mais de 100 anos. O tour custa R$ 40 e pode ser comprado pela chave PIX: [email protected]. A experiência será realizada por Dani Silva e é idealizado pelo Guia Negro. O evento será na Igreja São Benedito - Tia Eva, localizada na Rua Eva Maria de Jesus, 272.

Feira do Vinil - Última edição do ano, neste sábado tem Feira do Vinil na Eden Beer. Estarão presentes Baratos do Pântano, Tráfego Vinílico, Arco da Velha, Plínio Antiguidades, e convidados. De atração, a discotecagem fica por conta do DJ Samambaia. Das 17h às 22h na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada: Gratuita

Musical “Ney Matogrosso - Cantando nossas histórias” - Uma homenagem a esse artista que impactou a vida de tantas pessoas através da sua arte. A peça é um mosaico de cenas que revelam o poder da música na vida das pessoas, cada uma com sua própria conexão pessoal com a música de Ney Matogrosso. Musical será a partir das 19h no Teatro Allan Kardec, localizado na Avenida América, 653. Entrada: Ingressos a partir de R$ 40,00 no link.

DOMINGO



Missa no Bosque - Ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande-MS, acontece a partir das 11h no Espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês.



Liga dos Ipês - A loja Trilogia Nerd promove a Liga dos Ipês, de Pokémon Estampas Ilustradas (cartas), sancionada pela Pokémon Company. Em cada temporada os participantes jogam diversos torneios a fim de aperfeiçoar seu modo de jogo. É necessário que cada jogador tenha um Player ID da Pokémon Club e um deck de 60 cartas no formato Padrão/Standard. Essa é uma ótima oportunidade para aperfeiçoar seus baralhos e também trocar cartas. Das 16 às 20h no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês, em frente à loja Trilogia Nerd. Inscrições: pelo WhatsApp (67) 99152-5357



Transmissão Eliminatórias da UEFA - Será transmitido o jogo ao vivo de Portugal x Islândia, no telão da Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês a partir das 15h30.



1º Cicloturismo - Com um percurso de aproximadamente 6km, os participantes vão viver momentos de contemplação e de interação entre os ciclistas, descobrindo pontos importantes de Campo Grande. A ação é uma parceria com o Curso de Turismo da Escola de Administração e Negócios (ESAN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Entrada gratuita.

Veja o percurso:

7h – Concentração na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

-Avenida Calógeras

-Avenida Fernando Corrêa da Costa

-Avenida Ernesto Geisel

-Rua 26 de agosto

-Avenida Noroste/ Fábio Zahran

-Avenida Afonso Pena

-Contorno da Praça Ary Coelho

-Rua 14 de Julho

-Avenida Mato Grosso

Praça Bosque da Paz - Em mais uma edição da Praça da Bolívia, este domingo tem Fernando Cruz com contação de histórias apresentando “Fernando Bocabertra Brincagunças”, além de apresentação de dança do estúdio Beatriz de Almeida, Wellington cantor mirim e moda de viola, estúdio de dança Suzana Leite, MPB com Bruno Pironato e Bia Blanc, e Grupo Casa apresentando Dona Joaninha e o Eclipse Solar. A partir das 9h às 15h, no Bosque da Paz, localizado na Rua Kame Takaiassu com a Rua das Folhagens. Entrada: Gratuita

Festival do Japão - No domingo, a abertura começa às 10h, e na parte da tarde tem Taiko na programação, concurso de anime breaking battle, seguido de concurso de cosplay, Kenjutsu, concurso de anime dance freestyle, e encerramento. Evento será no Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140. Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Encontro Nacional de Violeiros - No domingo, a programação começa às 11h com abertura dos estandes gastronômicos. Às 16h terá show nacional com Cacique e Pajé, seguido da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, e encerrando a programação, show de Almir Sater. Encontro será no Parque das Nações Indígenas. Entrada: Gratuita

Reggae na Esplanada - O Rockers leva o sistema de som completo e toda equipe para a rua em frente ao Bar do Zé Carioca, compartilhando boa música com seleção de clássicos e os últimos lançamentos do reggae. O local também terá exposição de arte, artesanato, praça de alimentação e espaço kids. A partir das14h às 22h, na Esplanada Ferroviária, Rua General Melo, 91. Entrada: Gratuita, no entanto a organização pede a doação de alimento, agasalho ou brinquedo.

Pagode da Nuala - No domingo tem edição especial do Pagode da Nuala com Afro Gueto, para comemorar o Dia da Consciência Negra. Entre as atrações estão Isa Ramos, Lady Afroo e ainda performance de Rafa Spears. Na programação tem exposições e flash tattoo. Evento acontece às 18h na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Espaço Sesc - No domingo é a vez da apresentação circense do New York Cirkus levar números circenses ao público do Espaço Sesc. A família Perez já está na quarta geração levando a arte do circo às comunidades. Às 15h e às 16h30, também no Espaço Sesc no Shopping Norte Sul Plaza. Toda a programação é gratuita.

