Fim de uma era! Bonner apresenta JN pela última vez

Fim de uma era! Após 29 anos, William Bonner se despede do Jornal Nacional na bancada do programa nesta sexta-feira (31). Ao lado de Renata Vasconcellos, César Tralli assume o comando do JN a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de novembro.

Tralli já se despediu do Jornal Hoje nesta quinta (30), apresentando Roberto Kovalick como novo âncora do programa. Kovalick já assume o comando do JH nesta sexta.

Como assistir à despedida de Bonner no JN?

O Jornal Nacional começa por volta das 20h30, na TV Globo. A "passada de bastão" será feita ao fim do telejornal, quando Bonner e Renata receberão César Tralli no estúdio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também