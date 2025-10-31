Fim de uma era! Bonner apresenta JN pela última vez

Fim de uma era! Após 29 anos, William Bonner se despede do Jornal Nacional na bancada do programa nesta sexta-feira (31). Ao lado de Renata Vasconcellos, César Tralli assume o comando do JN a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de novembro.
Tralli já se despediu do Jornal Hoje nesta quinta (30), apresentando Roberto Kovalick como novo âncora do programa. Kovalick já assume o comando do JH nesta sexta.
Como assistir à despedida de Bonner no JN?
O Jornal Nacional começa por volta das 20h30, na TV Globo. A "passada de bastão" será feita ao fim do telejornal, quando Bonner e Renata receberão César Tralli no estúdio.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Posse da nova diretoria da Nelore-MS fortalece a pecuária sul-mato-grossense
Geral
Ana Castela leva Zé Felipe para conhecer os avós em Sete Quedas
Justiça
VÍDEO - Matador de aluguel pega 14 anos de prisão por matar homem em Campo Grande
Geral
Preços de flores têm variação de até 194% na véspera do Dia de Finados na Capital
Geral
Acumulando outra vez, prêmio da Mega-Sena chega a R$ 34 milhões
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Justiça
Juiz manda a júri popular homem que atirou na ex em Campo Grande
Saúde
Governo do Estado atua com grupo de trabalho para revisar convênio da Santa Casa
Educação
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Polícia