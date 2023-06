Fim do casamento? Cresce rumor de separação entre o príncipe Harry e Meghan Markle

Geral Diferente de CG, casal não viraliza e leva chibatadas por fazer sexo no carro

O duque e a duquesa de Sussex se casaram em 2018, numa cerimônia televisionada e transmitida para o mundo todo. Em 2020, se mudaram para os Estados Unidos, rompendo com a realeza britânica. Eles são pais de Archie, de 4 anos, e Lilibet Diana, de 1 ano.

Recentemente, a jornalista Petronella Wyatt, colunista dos veículos Telegraph, Spectator e Daily Mail, revelou que Meghan tem sido flagrada em baladas de Los Angeles desacompanhada do marido. "Amigos meus que moram perto de Harry e Meghan estão sempre encontrando Meghan em festas hoje em dia. Estranhamente, ela tende a deixar Harry em casa", apontou.

Lady Colin Campbell, autora de livros sobre a família real britânica, afirma que o filho caçula do rei Charles III procurou advogados especialistas em divórcio. Em entrevista ao programa GB News, a biografa disse ter ouvido a mesma informação de cinco fontes diferentes. "Há problemas no casamento por algum tempo, supostamente", contou.

Ainda de acordo com a Flash! Harry e Meghan devem enfrentar uma exaustiva batalha judicial, caso oficializem a separação. Isso porque a duquesa de Sussex teria feito várias exigências ao marido, incluindo a guarda dos dois filhos e uma gorda quantia em dinheiro.

