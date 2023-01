Final Feliz: 'Patolino' é encontrado dias após voar para longe da família

Após alguns dias de procura, a família de ‘Patolino’ o encontrou na manhã desta terça-feira (31), em Campo Grande. A dona do animal, Katerine Rose Galharte, contou que ele foi localizado com a ajuda da reportagem divulgada pelo JD1 Notícias.

“Ontem a noite uma vizinha da região entrou em contato dizendo que viu a matéria publicada e que Patolino estava na casa da irmã dela desde sábado. Hoje pela manhã entramos em contato com a irmã, que nos comunicou que sim, ele ficou com ela sábado e domingo, mas que diante da dificuldade de criá-lo resolveu doar a um amigo que tem sítio na zona rural. Ontem mesmo ele já havia pego Patolino”, explica.

Ao ler à reportagem do JD1, a mulher que encontrou o pato entrou em contato com o amigo, informando o endereço em que ele estava. “Fomos buscar lá no bairro Santo Amaro, do outro lado da cidade, mas pelo menos não foi voando né?”, brincada a dona de casa com a forma que o animal ‘fugiu’ de casa.

Desaparecimento – Patolino sumiu durante a noite de sábado (28). Ao olhar as câmeras de segurança da residência, Katerine descobriu que o animal teria voado por cima do muro e ido para a rua. Nas imagens ele aparece andando na rua Delcides Mariano até a esquina, quando levanta voo novamente, sendo visto pela última vez.

O pato, da raça ferrão, é ‘melhor amigo’ de um menininho, identificado como Theo Galharte de Andrade de apenas 7 anos. Por sorte, os dois puderam se reencontrar hoje.

