Fiquei atento: Procon-MS funciona apenas de manhã nesta sexta-feira

Uma dedetização no prédio do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), fará com que todos os atendimentos sejam realizados apenas durante o período matutino nesta sexta-feira (19).

Excepcionalmente no período os consumidores serão atendidos das 7h às 13h, com a entrega de senhas sendo finalizada às 12h. Os serviços voltam a normalidade a partir de segunda-feira (22).

A unidade localizada na Rua 13 de Junho, nº 930, deve passar por dedetização.

Demais unidades da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) atendem normalmente. É o caso do Procon Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e Procon Expresso Cijus.

Consumidores também podem registrar suas queixas pelo site, por meio da plataforma de reclamação online.

