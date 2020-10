Fiscais Tributários foram homenageados na ALMS

Na última terça-feira (29), a Assembleia Legislativa de MS fez uma moção de congratulações aos Fiscais Tributários Estaduais (FTE´s), por meio de uma proposição do deputado estadual Rinaldo Modesto. O objetivo é homenagear os profissionais que celebram no dia 30 de setembro o "Dia dos Fiscais Tributários Estadual".

Em todo período da pandemia, os fiscais continuaram na rua, evitando irregularidades e garantindo que os recursos financeiros chegassem ao governo estadual para ações de qualidade em saúde nesse período.

O presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS), Francisco Carlos de Assis, disse ao enfoquems, que o fiscal tributário é um "agente facilitador" de serviços para a população. Os impostos são um dever e um direito da população, afinal quem contribui corretamente e está dentro da lei, usufrui do retorno do Estado da mesma forma daquele que não contribui. A função do fiscal é igualar e fazer com que o infrator seja penalizado e não coloque os cidadãos em situações onde percam os benefícios.

