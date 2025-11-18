Menu
Flagrante raro, "tamanduá marinho" é encontrado dentro de barco; assista

O animal foi encontrado nesta terça-feira pelo proprietário de uma embarcação em Santa Catarina

18 novembro 2025 - 16h27Taynara Menezes
Animal foi encontrado na manhã de hojeAnimal foi encontrado na manhã de hoje   (Foto: Reprodução)

O que era para ser apenas mais uma manhã de rotina na Marina Itajaí, em Santa Catarina, acabou rendendo uma história inusitada. Ao chegar ao seu barco, na manhã desta terça-feira (18), um proprietário encontrou um tamanduá a bordo, acomodado na embarcação.

A surpresa foi imediata. Apesar de já ter presenciado muitas situações improváveis envolvendo embarcações, o dono admitiu que jamais imaginou ver um tamanduá como passageiro. 

O detalhe que deixou todos ainda mais intrigados foi que, no momento em que o animal subiu, a rampa da embarcação nem sequer estava instalada.

No vídeo, o proprietário ainda questiona como o tamanduá conseguiu embarcar?Confira o vídeo abaixo: 

 

