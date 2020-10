Vídeo - Flordelis exibe tornozeleira eletrônica durante culto evangélico

Sarah Chaves, com informações do UOL

A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) exibiu sua tornezeleira eletrônica durante um culto evangélico neste final de semana.

Em um vídeo, a pastora aparece cantando em uma pregação. Ela aponta para a câmera enquanto canta os versos de uma canção: "O sonho não morreu". Na sequência, ergue uma saia que cobre totalmente as pernas, exibindo o tornozelo: "Mostra aqui". "Isso não comprova nada", diz, no ritmo na música.

A deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em 2019.Flordelis se apresentou na quinta-feira (8) na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ, para colocar a tornozeleira eletrônica.

A Justiça do RJ determinou que Flordelis deveria ser monitorada com o auxílio de uma tornozeleira eletrônica em meados de setembro. Ela também foi obrigada a cumprir recolhimento domiciliar noturno em sua casa. No fim do mês passado, a defesa de Flordelis tentou recorrer na Justiça contra o monitoramento por tornozeleira, mas teve o pedido negado..

