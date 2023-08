FM Cidade Morena inaugura neste sábado com ação social na Mata do Jacinto

Para comemorar sua inauguração, a Rádio Comunitária FM Cidade Morena, realiza neste sábado (19), uma ação social para receber a população com música, comida, atividades e prestação de serviços.

O projeto da rádio comunitária tem 10 anos, no entanto, a autorização do Ministério das Comunicações para funcionamento chegou pouco antes da pandemia, e a Cidade Morena ficou no formato online, até que no início do ano, o programa passou a funcionar em caráter experimental, explicou a comunicadora, Marinalva Pereira.

"Resolvemos dar início a programação no mês em que Campo Grande completa 124 anos, já que a Rádio é Morena, vamos aproveitar para comemorar junto com a Cidade Morena", revelou Marinalva ao JD1.

Em parceria com a Energisa, Águas Guariroba, Energisa, Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, o evento de inauguração terá assessoria jurídica, renegociação de dívidas, abertura de contas sociais, shows de duplas regionais, teatro e pra criançada, pipoca e algodão doce.



Além disso, ação irá reunir voluntários que oferecerão corte de cabelo, manicure e pedicure.

A rádio é dona da Manhã Musical com locutor Barbosa das 4h às 8h da manhã, e João Bosco das 8h às 11 e das 11h às 12h é a transmissão do JD1 Notícias. Das 13h às 17, a programação da tarde é com Marinalva Pereira, logo depois é a hora do Programa Nota 10 e músicas até o encerramento. No Sábado 9h a programação tem ainda a Comunidade em Ação com Iracy Lima.

Serviço

Inauguração da rádio FM Cidade Morena

Sábado 19/08

Horário : 13h

Rua Afro Puga 1.060, Mata do Jacinto

