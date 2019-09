Fogo em fazenda em Bodoquena quase atinge área urbana

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O município de Bodoquena foi alastrado por incêndio no domingo (15) e conforme informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na rodovia que liga o município a Bonito, perto do cemitério, e se alastrou pela região, chegando próximo da Vila Bandeira II.

Conforme as informações dos militares, o tempo quente e seco facilita que o fogo se espalhe rapidamente. Além da guarnição de Aquidauna, responsáveis pela região, equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura usaram maquinários no local na tentativa de conter as chamas.

Segundo informações do Canal Rural, empresas privadas da redondeza também apoiaram com caminhões tanque.

A maior parte do efetivo estava atuando no combate às chamas do refúgio Caiman, onde aproximadamente foram 65,24km² de áreas queimadas.

Um reforço foi solicitado para Campo Grande e a ideia agora é enviar os militares para Bodoquena e Rio Negro.

A prefeitura do município publicou no perfil do Facebook um alerta:

SEJAMOS CONSCIENTES !!!

QUEIMAR É CRIME !!

Colocar fogo em lixo doméstico, terrenos baldios ou em folhas secas, além de ser uma situação de risco, é proibido por lei. Quem for pego cometendo este crime ambiental poder ser punido e até preso. População tenha consciência e não queime as folhas e nem ateie fogo nos terrenos baldios.

É importante que toda a população esteja consciente que as queimadas são prejudiciais à saúde e que agridem o meio ambiente.

