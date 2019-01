“Foi milagre”, diz coordenador da Funai após sobreviver a acidente

O coordenador regional da Fundação Nacional do Índio (Funai), Paulo Rios, sofreu acidente na quinta-feira (17), em uma estrada da região de Porto Murtinho. Nesta sexta-feira (18), ele falou sobre ocorrido e disse que foi “um milagre” ter sobrevivido.

Ao JD1 Notícias, Rios contou que estava cumprindo agendas nas aldeias da região para onde levaria suprimentos e se reuniria com representantes das comunidades indígenas quando, por volta das 18h, o motorista da caminhonete, Vertiliano da Silva, foi desfiar de um buraco e perdeu o controle da direção.

Desgovernado, o veículo capotou e parou na vegetação, à beira da estrada. Apenas Paulo e Vertiliano estavam na caminhonete, o motorista teve apenas ferimentos leves e o coordenador sofreu corte na testa e fratura no braço esquerdo. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Oscar Ramires, em Porto Murtinho. Paulo precisou levar oito pontos para fechar o corte e está em observação juntamente com a outra vítima.

Falando a todo o momento em milagre, Paulo conta que os dois usavam cinto e um detalhe o salvou de uma tragédia. “Toda vez que viajo como passageiro, movo meu banco para trás e fica um espaço à minha frente, foi exatamente nesse espaço que o teto do veículo amassou por causa da capotagem”, contou. As imagens, ao final da matéria, mostram que a parte do passageiro foi a mais atingida com o capotamento.

Paulo Rios e Vertiliano serão liberados ainda hoje e seguirão direto para a casa.

Deixe seu Comentário

Leia Também