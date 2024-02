Foliões tomam banho de fezes após confundirem esgoto com mangue

Da redação, com Estado do Pará News

Durante o tradicional cortejo “Pretinhos do Mangue” da Vila Maiauatá, em Igarapé-Miri, no Pará, foliões de outra regiões do Brasil e até estrangeiros, confundiram um esgoto local com uma área de mangue, tomando um verdadeiro banho de areia com fezes.



Segundo relatos, a confusão dos foliões foi desencadeada pela coloração da areia, que, à primeira vista, assemelhava-se à típica paisagem do mangue que é um arbusto ou árvore que cresce principalmente em águas costeiras salinas ou salobras.

Turistas desavisados, se jogaram no esgoto. Um deles até chega a usar um balde, e após encher de fezes, sem saber, despeja na própria cabeça. Assista no link.

Autoridades locais confirmaram que a areia era originada do esgoto. O espaço possui compostos tóxicos presentes no esgoto podem causar uma série de doenças, desde infecções gastrointestinais até problemas respiratórios graves. Apesar dos avisos, os foliões continuaram a se jogar e brincar na areia contaminada.

