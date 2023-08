Fora do ar: Apps do Itaú e Bradesco passam por instabilidade

O aplicativo do banco Itaú Unibanco apresenta instabilidade nesta segunda-feira (7). Clientes reclamam que não conseguem acessar a conta e realizar serviços básicos, como pagamentos e envio de PIX.

No Twitter, diversos usuários apontam problemas no aplicativo desde a noite do último domingo. "Desde ontem sem acesso, como explicar isso para os boletos?", disse uma. "Mais um dia normal com o Itaú", disse outro usuário.

Além do Itaú, cujo aplicativo e site sofrem com instabilidade nesta segunda, o Bradesco também está apresentando problemas em seus sistemas digitais.

Vários clientes do banco usaram as redes sociais para reclamar por não conseguirem acessar suas contas pelo celular. Para muitos usuários, não é possível digitar dados como o número da agência ou a senha. Aparece a seguinte mensagem: “Algo deu errado por aqui”.

Em resposta aos usuários nas redes sociais, o Bradesco informou que a área técnica responsável já foi acionada e está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.

O banco pede aos clientes que utilizem outros canais de atendimento, entre os quais o Fone Fácil, o caixa eletrônico e o internet banking, ou que tentem acessar o aplicativo mais tarde.

