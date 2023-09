Fora do ar! Sistema de nota fiscal digital tem instabilidade no 1º dia

Saiba Mais Brasil Atenção MEI: Emissão de Nota Fiscal ficará mais fácil

Usuários relataram instabilidade no sistema nacional para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) nesta sexta-feira (1°). É o primeiro dia de obrigatoriedade para o microempreendedor individual (MEIs) fazer a migração para o novo sistema.

Dezenas de usuários fizeram reclamações desde o final da manhã no site Downdetector, que reúne registros de falhas.

A maior dificuldade dos usuários foi para acessar o site, correspondente a 76% das reclamações. O problema também aconteceu no acesso pelo aplicativo, sendo 16% dos registros até as 14h.

O novo sistema é gratuito e já estava disponível desde 1º de janeiro. A ferramenta permite que o empreendedor emita, de forma simplificada e padronizada, a NFS-e nacional. Anteriormente, a emissão das NFS-e era feita nos portais das prefeituras.

